



Фон дер Ляйен: “Во имя будущего своих внуков, я не дам уничтожить Европу"

В своем выступлении Глава Еврокомиссии обратилась у событиям начала войны в Украине, которую развязала России.



Choices are the hinges of destiny.



Let us make the choice of strength, of leadership and of Europe.



My address as candidate for the Presidency of the @EU_Commission ↓ https://t.co/ZSgqha8PY4 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2024

(стоит отметить, что в этом месте весь зал поддержал фон дер Ляйен долгими овациями)

“Мир не может находиться под контролем диктаторов и демагогов. Европа может сделать выбор и защитить свою демократию. Европа не может повлиять на выборы по всему миру, но может повлиять на безопасность своего континента. Европа не может остановить перемены, но можно повлиять на улучшение благосостояния и качество жизни. Я убеждена, что сильная Европа может подняться измененной.И я убеждена, что Европа, которая пережила Вторую мировую войну, сейчас находится в ее лучшей версии.Я никогда не буду стоять в сторонке от происходящего снаружи или внутри политикума. И я не дам демагогам и экстремистам разрушить наш европейский образ жизни”, - заявила Урсула фон дер Ляйен.