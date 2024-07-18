Новости » Политика
Фон дер Ляйен: “Во имя будущего своих внуков, я не дам уничтожить Европу"
18.07.2024 11:41 MIGnews.com

Фон дер Ляйен: “Во имя будущего своих внуков, я не дам уничтожить Европу"

В своем выступлении Глава Еврокомиссии обратилась у событиям начала войны в Украине, которую развязала России. 


“Мир не может находиться под контролем диктаторов и демагогов. Европа может сделать выбор и защитить свою демократию. Европа не может повлиять на выборы по всему миру, но может повлиять на безопасность своего континента. Европа не может остановить перемены, но можно повлиять на улучшение благосостояния и качество жизни. Я убеждена, что сильная Европа может подняться измененной.

И я убеждена, что Европа, которая пережила Вторую мировую войну, сейчас находится в ее лучшей версии.

(стоит отметить, что в этом месте весь зал поддержал фон дер Ляйен долгими овациями)

Я никогда не буду стоять в сторонке от происходящего снаружи или внутри политикума. И я не дам демагогам и экстремистам разрушить наш европейский образ жизни”, - заявила Урсула фон дер Ляйен.



 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы