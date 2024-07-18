



Фон дер Ляйен в Европарламенте: “Европа находится на перепутье”

Урсула фон дер Ляйен выступила перед Еврокомиссией со своей новой программой своего предположительного руководства на ближайшие пять лет. Если у Роберты Метсолы и Каи Каллас не возникло препятствий на пути к назначению, то у фон дер Ляйен ситуация не так проста. Мужское лобби давит, кроме того, у нее есть конкуренты.



Если программа госпожи фон дер Ляйен будет с упором на “зеленый курс”, мигрантов и двигатели внутреннего сгорания, то пиши пропало, - так писала европейская пресса. Но, видимо, у главного еврокомиссара не было времени все это почитать. И вот с кафедры она говорит: “Мы продолжим следовать курсу #EUGreenDeal и целям, которые мы поставили на 2030 и 2050 годы. Теперь мы сосредоточимся на реализации и инвестициях. Я выдвину Чистую промышленную сделку в первые 100 дней. Инвестировать в инфраструктуру и промышленность, особенно в энергоемкие сектора”. Об этом же тут же сообщил ее аккаунт Х.



Задача Фон дер Ляйен не проста. Ей требуется добиться большинства в 361 голос из 720 на голосовании, которое пройдет сегодня днем. В случае победы она останется на посту председателя Еврокомиссии на следующий срок.



“Европа находится на перепутье. Очень важно, чтобы Европа могла защитить свою собственную демократию и инвестировать в оборону своего континента. Я не хочу стоять в стороне и наблюдать, как Европа вытесняется”, — сказала глава Еврокомиссии в своем выступлении.

