



Чрезвычайная ситуация: палящая жара испепеляет Европу



Италия, Греция и несколько балканских стран продолжают бороться с затяжной жарой, которая вызвала лесные пожары и привела к тому, что в Сербии впервые пересохло озеро.



По прогнозам, температура в Афинах достигнет 43 градусов по Цельсию, поэтому Министерство культуры Греции распорядилось закрыть одну из самых известных достопримечательностей страны, археологический комплекс Акрополь, с полудня до пяти часов вечера.



Власти предостерегли людей от длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы дня и призвали их следить за тем, чтобы не пропускать воду.



Ожидается, что пик жары придется на среду и четверг, а палящие температуры в основном затронут регионы центральной, западной и северной Греции.



Тем временем в Италии власти добавили Палермо (Сицилия) в список 13 городов, в которых действует предупреждение о сильной жаре, так как весь итальянский полуостров печется в условиях сильной жары. Власти выпустили рекомендации, призывающие людей оставаться в помещениях в часы пиковой жары.



В Сербии, Хорватии и Боснии в среду уже вторую неделю держится температура около 40 градусов по Цельсию, а в боснийском городе Мостар она достигает этой отметки уже шестой день подряд.