Новости » Происшествия
Чрезвычайная ситуация: палящая жара испепеляет Европу
18.07.2024 13:38 Аркадий Бочаровский

Чрезвычайная ситуация: палящая жара испепеляет Европу


Италия, Греция и несколько балканских стран продолжают бороться с затяжной жарой, которая вызвала лесные пожары и привела к тому, что в Сербии впервые пересохло озеро.

По прогнозам,  температура в Афинах достигнет 43 градусов по Цельсию, поэтому Министерство культуры Греции распорядилось закрыть одну из самых известных достопримечательностей страны, археологический комплекс Акрополь, с полудня до пяти часов вечера.

Власти предостерегли людей от длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы дня и призвали их следить за тем, чтобы не пропускать воду.

Ожидается, что пик жары придется на среду и четверг, а палящие температуры в основном затронут регионы центральной, западной и северной Греции.

Тем временем в Италии власти добавили Палермо (Сицилия) в список 13 городов, в которых действует предупреждение о сильной жаре, так как весь итальянский полуостров печется в условиях сильной жары. Власти выпустили рекомендации, призывающие людей оставаться в помещениях в часы пиковой жары.

В Сербии, Хорватии и Боснии в среду уже вторую неделю держится температура около 40 градусов по Цельсию, а в боснийском городе Мостар она достигает этой отметки уже шестой день подряд. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы