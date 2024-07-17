



Две страны НАТО подняли в воздух истребители из-за российских самолетов

В среду, 17 июля, две страны НАТО поднимали в воздух по тревоге свои истребители из-за российский самолетов.



По предварительным данным, воздушные судна РФ передвигались с выключенными транспондерами и не выходили на связь.



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Авиацию подняли в воздух Швеция и Финляндия, когда два истребителя РФ, следовавшие из Калининградской области, были замечены в Объединенном центре воздушных операций НАТО в немецком городе Юдем.



"Финские и шведские истребители осуществили перехват в тесной координации с Объединенным центром воздушных операций НАТО. Эта задача подтверждает уровень интеграции обоих союзников, которую они достигли в рамках интегрированных систем противовоздушной и противоракетной обороны НАТО и договоренностей Альянса по контролю за воздухом в Балтийском море" — говорится в сообщении.