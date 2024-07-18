



17-летняя внучка Трампа произнесла свою первую в жизни политическую речь

17-летняя Кай Трамп еще слишком молода, чтобы принимать участие в подобных мероприятиях. Однако этим вечером она вышла на сцену перед собранием республиканцев, чтобы показать “черты ее дедушки, которую люди нечасто видят”.



“Когда я попала в список почета, он распечатал его, чтобы показать своим друзьям, как он мной гордится”, — сказала Кай, дочь Дональда Трампа-младшего, который представил ее на сцене, и его бывшая жена Ванесса Трамп. “Он звонит мне посреди школьного дня, чтобы спросить, как у меня идут дела с гольфом, и рассказывает мне все о своем”.



Старшая из 10 внуков Дональда Трампа, Кай принимала участие в многочисленных семейных фотосессиях и посещала громкие мероприятия, такие как инаугурация Трампа в 2017 году. Но это ее первая значимая роль в предвыборной кампании деда.



Кай собрала значительное количество подписчиков в Instagram , которое подскочило со 131 000 до 139 000 подписчиков сразу после ее выступления. Ее посты почти исключительно о гольфе, включая ее победу в чемпионате на поле для гольфа Трампа в Уэст-Палм-Бич в начале этого года.



В видео под названием “Познакомьтесь с Кай Трамп!”, размещенном на ее канале YouTube в прошлом году, она сказала, что играет в гольф пять дней в неделю и хочет стать профессиональным игроком в гольф. Очевидно девочку ждет иная карьера.



В субботу она опубликовала фотографию бывшего президента в окружении Секретной службы после того, как в него стреляли на предвыборном митинге в Пенсильвании, с подписью: “Мы любим тебя, дедушка. Никогда не прекращай бороться!”



Она также рассказала о покушении.



“Многие люди заставили моего дедушку пройти через ад, но он все еще стоит на ногах”, — сказала она.

