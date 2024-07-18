



Politico: Пелоси заявила, что Байден тянет демократов вниз

Нэнси Пелоси, бывший спикер Палаты представителей, еще на прошлой неделе заявила президенту Джо Байдену, что она и другие законодатели-демократы обеспокоены тем, что он тянет партию вниз.



Заявление Пелоси прозвучало без всяких дипломатических экивоков на фоне и без того растущего давления на Байдена с требованием прекратить его участие в президентской гонке. Пелоси также предупредила Байдена, что голоса некоторых законодателей-демократов будут звучать громче на эту тему. Она призвала президента принять решение об отставке в ближайшее время.



Один из союзников Пелоси заявил, что она, возможно, публично потребует от Байдена отказаться от своего места в избирательной кампании Демократической партии.



“Спикер не хочет призывать его уйти, но она сделает все возможное, чтобы это произошло”, — сказал источник, имея в виду выбывание Байдена из гонки.



Еще один источник отозвался уже о самой Пелоси:



“В Нэнси нет ничего тонкого”, — сказал этот человек. “Она начинает с вопроса: “Что нужно, чтобы победить?” А затем работает в обратном направлении”.



Обмен мнениями между Байденом и Пелоси подчеркивает новую и все более публичную фазу усилий по исключению Байдена из списка кандидатов от демократов. Старшие демократы надеялись обсудить этот вопрос в частном порядке. Сама Пелоси также предложила влиятельным однопартийцам попытаться осуществить такой “внутренний” вариант.



Все усложняется тем, что Байден и его ближайшее окружение отказываются уступать.



Новость о разговоре Пелоси с Байденом впервые сообщил CNN. Она появилась через несколько часов после того, как ABC News сообщил, что лидер большинства в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис сообщили Байдену в двух отдельных разговорах, что для страны будет лучше, если он прекратит свою кампанию.



В среду вечером издание POLITICO сообщило, что и Шумер, и Джеффрис сообщили Байдену, что они глубоко обеспокоены его влиянием на способность демократов получить контроль над Конгрессом.



Офис Пелоси в своем заявлении сообщил, что она не разговаривала с Байденом с тех пор, как вернулась в Калифорнию в пятницу, и поставил под сомнение сообщения о ее разговоре с президентом. “Эти источники не являются хорошими источниками”, — сказал ее пресс-секретарь.



Представитель Белого дома Эндрю Бейтс лишь сказал: “Байден — кандидат от партии… планирует победить и рассчитывает на сотрудничество с демократами в Конгрессе для принятия своей 100-дневной программы помощи работающим семьям”.

