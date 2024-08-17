



Сербия: исторический поворот к Израилю и США

В период разгула антисемитизма во многих странах Европы, усугубленного войной в Газе , и без особой шумихи Сербия, балканское государство с населением около семи миллионов человек и незначительной еврейской диаспорой, в мае назначила своего первого министра иностранных дел еврейского происхождения.



Сербия, как и Израиль, — страна, которая традиционно находилась на перекрестке империй. У нее богатая история, которая объединяет Восток и Запад в нечто уникальное.



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Будучи самой густонаселенной страной на Западных Балканах, ее политическая позиция имеет большое значение для общей стабильности региона.

Не преувеличивая этот факт, следует отметить, что назначение Марко Джурича — бывшего посла Сербии в Вашингтоне — на почетную должность министра иностранных дел можно интерпретировать как сигнал о более масштабных изменениях во внешней политике страны.



Дипломатическая перезагрузка в отношениях США и Сербии



"За последнее десятилетие сербский президент Вучич и наше правительство осознали общую важность развития все более хороших отношений с США", — сказал министр иностранных дел Джурич в интервью The Jerusalem Post. "После десятилетий, в течение которых наши двусторонние отношения были в некоторой степени проигнорированы, президент Вучич первым осознал потенциал и использовал политический авторитет, который он приобрел в Сербии и на международной арене, чтобы инициировать процесс решения самых сложных вопросов, которые годами омрачали отношения между США и Сербией, что привело к расширению нашего сотрудничества во многих сегментах".



Хотя правительство президента Вучича все еще находится в хороших отношениях с Россией, Китаем и Ираном, оно прилагает усилия для восстановления отношений с США. Возможно, неслучайно, Джурич до мая был послом Сербии в Вашингтоне — опыт, который делает его осведомленным в американо-

сербских отношениях.



Несколько основных моментов, на которые Джурич указал Post, включали операцию Halyard во время Второй мировой войны, крупнейшее спасение американских летчиков в истории США, и президент Вудро Вильсон, отдавший приказ вывесить сербский флаг над Белым домом во время Первой мировой войны. В этом году исполняется 80 лет со дня спасения партизанами-четниками более 500 американских и союзных летчиков за линией фронта в рамках операции Halyard и оказания им помощи в возвращении домой. В 1918 году сербский флаг стал первым иностранным флагом, развевавшимся над Белым домом и всеми государственными учреждениями в Вашингтоне, округ Колумбия, в знак солидарности с сербским народом из-за огромных потерь, которые он понес в составе союзников в Первой мировой войне.



"Крепкие отношения между Сербией и США способствуют глобальному имиджу и стабильности нашей страны", — сказал Джурич. "Политически и экономически сильная Сербия также означает стабильный регион Западных Балкан".



Перезагрузка в отношениях между Израилем и Сербией



Параллельно с усилиями по восстановлению отношений между США и Сербией сербское правительство осуществляет перезагрузку отношений с Израилем, которые достигли низшей точки после признания Израилем независимости Косово в 2020 году.



Признание Израилем независимости Косово стало частью Вашингтонского соглашения между Косово и Сербией, заключенного администрацией Трампа. Эта сделка привела к созданию Косово первого посольства мусульманской страны в Иерусалиме, а также должна была привести к переносу посольства Сербии из Тель-Авива в столицу Израиля, чего так и не произошло.



Однако в октябре прошлого года Сербия назначила посла в Тель-Авиве после того, как эта должность оставалась вакантной почти три года, что символически продемонстрировало ее открытость к возобновлению диалога и сотрудничества с израильскими коллегами.



Говоря о том, что Сербия хотела бы получить от улучшения двусторонних связей с Израилем, министр подчеркнул возможность расширения экономического сотрудничества между двумя странами в таких областях, как технологии и инновации, сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность. Сербия также стремится содействовать большему количеству поездок между Сербией и Израилем для поощрения туризма и контактов между людьми.



На дипломатическом фронте Джурич ясно дал понять, что Сербия желает продолжить улучшение отношений с Израилем, несмотря на разногласия по статусу Косово. Однако она не потеряла надежды, что Израиль поддержит усилия Сербии по защите прав косовского сербского меньшинства.



"На многосторонних форумах мы были бы признательны за поддержку Израиля в усилиях по защите прав сербского народа в нашей южной провинции (Косово и Метохия), которая уже много лет находится под постоянным сильным давлением со стороны режима в Приштине", — заявил Джурич изданию Post .

Также не случайно, что улучшение отношений Сербии с Израилем происходит в то время, когда она стремится восстановить связи с США.



"Сербия проводит независимую внешнюю политику, ценя свои отношения с международными партнерами, включая США и Израиль", — заявил Джурич. "Нет сомнений, что наши прочные связи с США положительно влияют на наше взаимодействие с Израилем, которое коренится в долгой истории двустороннего сотрудничества и взаимного уважения. Как и США, мы рассматриваем Израиль как важного глобального партнера и стремимся развивать позитивные отношения, основанные на взаимном уважении, общих интересах и общих корнях в иудео-христианской цивилизации".



Продажа оружия и пропаганда мира



На практическом уровне Сербия пошла гораздо дальше, чем просто символизм и дипломатические назначения. С 7 октября как государственные, так и частные поставщики отправляли партии оружия и боеприпасов еврейскому государству, согласно статье, опубликованной в Balkan Insight. Утверждения статьи основаны на финансовых отчетах сербских производителей и торговцев оружием и данных из открытых источников относительно грузовых рейсов из

Сербии на израильские военные базы.



Джурич отказался комментировать Post относительно этих поставок оружия и того, представляют ли они официальную государственную политику. Вместо этого Джурич отметил, что Сербия желает мирного разрешения израильско-палестинского конфликта.



"Сербия всегда будет призывать к прекращению насилия и человеческих страданий, а также поддерживать мирное, согласованное решение, взаимно согласованное всеми вовлеченными сторонами", — сказал Джурич. "Это касается любой глобальной проблемы, включая израильско-палестинский конфликт".



Действительно, когда министр иностранных дел задал вопрос о мнении сербского правительства и общественности относительно войны в Газе, он ясно дал понять, что и сербское правительство, и народ считают предпочтительным решение конфликта путем переговоров.



"Сербия всегда будет поддерживать мирные решения, национальный суверенитет и территориальную целостность и стремиться поддерживать дипломатические отношения как с Израилем, так и с Палестиной, поскольку мы хотим, чтобы обе страны объединились и положили конец насилию", — заявил министр иностранных дел.



Сербия как миротворец



Заявление министра может звучать так, будто Сербия пытается ухватить и то, и другое, когда дело касается израильско-палестинского конфликта. Однако оно отражает более широкие усилия по позиционированию Сербии как сторонника мира во всем мире, которые распространяются за пределы Ближнего Востока.



В июле Джурич посетил ужин, организованный госсекретарем США Энтони Блинкеном на саммите НАТО 2024 года в Вашингтоне. Присутствие министра иностранных дел Сербии было несколько необычным и примечательным, поскольку Сербия не является членом НАТО, и на самом деле многие в Сербии хранят горькие воспоминания о бомбардировках Югославии НАТО во время войны в 1999 году.



"Наше присутствие там... означало, что мы хотим говорить и быть услышанными о нашей позиции как конструктивного международного игрока, о наших стратегиях и приоритетах, а также о нашем вкладе — безусловно, самом высоком в Юго-Восточной Европе и одном из самых высоких в Европе — в региональный и глобальный мир, безопасность и стабильность посредством нашего участия в миротворческих миссиях ООН и ЕС по всему миру", — объяснил Джурич Post. По данным Министерства иностранных дел Сербии, в настоящее время Сербия участвует в четырех многонациональных операциях

ЕС и в четырех миротворческих миссиях ООН.



Сербия как маяк толерантности



Кроме того, в отличие от образов междоусобного конфликта в охваченной войной Югославии 1990-х годов, которые демонстрировали западные СМИ, образ Сербии, созданный министром иностранных дел во время интервью, — это образ страны, которая имеет историю толерантности по отношению к своим меньшинствам.



"В целом, моя страна имеет долгую историю мультикультурализма и разнообразия, поскольку мы считаем наши меньшинства и этнические общины нашими национальными сокровищами", — сказал Джурич. "Кроме того, в нашем населении присутствуют все основные религиозные группы, и многие граждане имеют смешанное этническое и религиозное происхождение. Даже несколько министров в нашем новом правительстве являются представителями национальных меньшинств".



В ответ на дальнейшие настойчивые требования Джурич сказал, что защита прав и свобод национальных меньшинств является одним из заявленных приоритетов правительства Вучича, о чем свидетельствуют различные законодательные инициативы.



"Сербия всегда была многокультурной и многорелигиозной страной", — сказал Джурич. "Мы всегда стремились развивать национальную идентичность, культуру и язык всех национальных меньшинств, проживающих в Сербии".



Для Джурича его назначение является свидетельством толерантности сербского правительства и сербского общества.



"В то время, когда антисемитизм, к сожалению, растет в некоторых частях Европы, я считаю, что мое назначение посылает дополнительный сигнал о том, что

Сербия твердо выступает против антисемитизма и ценит вклад всех своих граждан, независимо от их этнического происхождения", — сказал министр иностранных дел Post . "Отношения между евреями и сербами длятся десятилетиями, и мы исторически считали евреев нашими братьями и сестрами по страданиям. Мы разделяем с евреями, и особенно с израильтянами, острое понимание опасностей, которые представляют радикальные идеологии и терроризм".



Реакция Белграда на теракт в посольстве Израиля



Фактически, террористическая атака сербского исламиста на посольство Израиля в Белграде в июле этого года вызвала резкую реакцию правительства Вучича. Власти объявили по всей стране красный уровень готовности (наивысший уровень готовности к террористическим атакам), и быстро арестовали нескольких человек, которые, как полагают, способствовали тому, что в конечном итоге было определено как атака одиночки.



"Наша страна была и останется мирной, стабильной и процветающей, а межконфессиональная гармония продолжит украшать наше общество", — заявил тогда премьер-министр Сербии Милош Вучевич в комментарии, цитируемом Радио Свободная Европа.



В целом министр иностранных дел считает, что Сербия держит проблему терроризма под контролем.



"Сербское правительство очень серьезно относится к угрозе терроризма и приняло жесткие меры по борьбе с ней", — сказал Джурич. "Сюда входят усиленные протоколы безопасности, обмен разведданными с международными партнерами и программы по работе с общественностью для предотвращения радикализации".



Он добавил: "Мы стремимся обеспечить безопасность всех граждан, включая сербскую еврейскую общину, как от местных, так и от внешних угроз. В отличие от некоторых частей Западной Европы, сегодняшняя Сербия — дружелюбное и безопасное место для туристов со всего мира, включая туристов из Израиля".



Изучаем еврейский опыт и мудрость



Когда Джурича попросили описать влияние его еврейского наследия, унаследованного от бабушки по материнской линии, он подчеркнул сходство между его этническим сербским и еврейским происхождением.



"И мое сербское, и мое еврейское происхождение, несомненно, сформировали мои ценности, привив мне глубокое уважение к демократии, приверженность справедливости и сильное чувство общности и солидарности в защите национального суверенитета и национальной безопасности", — сказал Джурич Post.

"Мой личный опыт, включая наличие родственников, пострадавших от конфликтов, и исторические связи моей семьи с Израилем, укрепляют мою преданность правам человека и международной дипломатии".



На самом деле, Джурич провел несколько лет в Израиле, будучи ребенком в начале 1990-х годов, и считает этот опыт формирующим.



"Время, проведенное мной в Израиле в детстве, навсегда останется в моем сердце", — сказал Джурич. "Дух первопроходцев молодой нации, раздираемой столетиями лишений, был вдохновением и путеводной звездой в годы моего взросления. Я всегда восхищался выносливостью еврейского народа, его преданностью сохранению своей идентичности и языка, а также духом любви и общности людей, объединенных уникальной культурой, историей и невероятными страданиями в результате многовековых преследований".



Джурич процитировал на иврите то, что он называет старой еврейской пословицей, которая переводится на английский как: "Тебя ограничивают только те стены, которые ты сам возводишь".



Он объяснил: "Смысл в том, что мир — ваша устрица, и что море возможностей, лежащих впереди, принадлежит вам и вы можете ими воспользоваться, и только от вас зависит, упустите ли вы их или используете наилучшим образом для себя и окружающих".







