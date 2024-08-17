



Пять основ китайской большой стратегии

Один из независимых экспертов, попытался сформулировать основные тезисы внешней политики Китая:



В прошлом месяце Civic Future пригласили меня присоединиться к панели на их ежегодном политическом форуме. Тема: что Соединенное Королевство должно делать в отношении Китая. Поскольку я не являюсь гражданином Великобритании и не являюсь экспертом в британских делах, я посчитал неразумным читать лекции хозяевам о том, как им следует управлять своей собственной страной. Вместо этого я сосредоточил свои замечания на коммунистическом правительстве в Пекине. Моя цель состояла в том, чтобы изложить несколько элементов китайской внешней политики, которые должны быть приняты во внимание государственными деятелями любой западной страны.



Трудно будет провести любую страну через бури следующих двух десятилетий. Будет еще труднее, если наши лидеры будут определять свой курс без учета основных путей, средств и целей китайской стратегии. Эти пути, средства и цели очевидны.

Когда вы расчистите валежник и подлесок, вы обнаружите, что многочисленные ветви китайской внешней политики произрастают из пяти стволов, каждый из которых жизненно важен и глубоко укоренен.



Другие могут разобрать основы китайской большой стратегии немного иначе. Ниже я попытаюсь изложить основы китайской внешней политики в как можно меньшем количестве пунктов. Их можно сформулировать следующим образом: