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Россия утверждает, что Украина использовала американские ракеты в Курске
17.08.2024 15:15 MIGnews.com

Россия утверждает, что Украина использовала американские ракеты в Курске

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что украинские войска применили ракеты американского производства для уничтожения ключевого моста в районе Глушкова в Курской области России, в результате чего погибли "добровольцы", помогавшие эвакуировать мирных жителей.

"Впервые по Курской области был нанесен удар ракетными установками западного производства, вероятно, американскими HIMARS", — сообщила Захарова.

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Она сообщила, что в результате атаки "погибли добровольцы, помогавшие эвакуируемому гражданскому населению", в результате которой "полностью разрушился" мост через реку Сейм.

Утверждение не может быть проверено независимо.

По данным российских силовиков, разрушение моста отрезало часть района, что затруднило эвакуацию мирных жителей из региона.
 

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