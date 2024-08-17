



Россия утверждает, что Украина использовала американские ракеты в Курске

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что украинские войска применили ракеты американского производства для уничтожения ключевого моста в районе Глушкова в Курской области России, в результате чего погибли "добровольцы", помогавшие эвакуировать мирных жителей.



"Впервые по Курской области был нанесен удар ракетными установками западного производства, вероятно, американскими HIMARS", — сообщила Захарова.



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Она сообщила, что в результате атаки "погибли добровольцы, помогавшие эвакуируемому гражданскому населению", в результате которой "полностью разрушился" мост через реку Сейм.



Утверждение не может быть проверено независимо.



По данным российских силовиков, разрушение моста отрезало часть района, что затруднило эвакуацию мирных жителей из региона.

