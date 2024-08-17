



Китай запретил экспорт металлической сурьмы

Китай принял решение запретить экспорт химического элемента металлической сурьмы за пределы Китая по соображениям национальной безопасности.



Сурьма, которая вызывает упрочнение металлических сплавов, является важнейшим элементом в военной промышленности и используется для самых разных военных целей: приборы ночного видения, взрывчатые вещества, фонари, инфракрасные датчики и... ядерное оружие.



Хотя Китай владеет 32% мировых запасов сурьмы, 80% всей мировой переработки сурьмы происходит в Китае.

