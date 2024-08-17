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Китай запретил экспорт металлической сурьмы
17.08.2024 14:29 Катя Шульц

Китай запретил экспорт металлической сурьмы

Китай принял решение запретить экспорт химического элемента металлической сурьмы за пределы Китая по соображениям национальной безопасности.

Сурьма, которая вызывает упрочнение металлических сплавов, является важнейшим элементом в военной промышленности и используется для самых разных военных целей: приборы ночного видения, взрывчатые вещества, фонари, инфракрасные датчики и... ядерное оружие.

Хотя Китай владеет 32% мировых запасов сурьмы, 80% всей мировой переработки сурьмы происходит в Китае.
 

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