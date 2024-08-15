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Акции медиакомпании Трампа обвалились почти до рекордного минимума.
15.08.2024 07:57 Алина Груднева

Акции медиакомпании Трампа обвалились почти до рекордного минимума.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвалил акции собственной социальной сети Truth Social.

По данным Reuters, это случилось после того, как он решил вернуться в соцсеть Х.

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В частности, акции медиакомпании Trump Media & Technology Group упали почти до рекордного минимума. Ее основным активном является соцсеть Truth Social.

На торгах 14 августа акции упали на 1,9%, до $23,54. А с момента выхода на биржу в марте акции Trump Media потеряли более половины своей стоимости – с 9 млрд долларов до 4,73.

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