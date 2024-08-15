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В Гамбурге обрушился балкон: есть пострадавшие
15.08.2024 09:56 Алина Груднева

В Гамбурге обрушился балкон: есть пострадавшие

Вечером, 14 августа, в Гамбурге обрушился балкон, в результате чего ранения получили шесть человек.

По данным издания Spiegel, это случилось в районе Лангенхорн. 

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Балкон обрушился на третьем этаже многоэтажного дома. Находившиеся на нем пятеро мужчин и одна женщина получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали.

Мужчина в возрасте около 30 лет находится в тяжелом состоянии. Еще двое - в состоянии средней степени тяжести, оставшиеся трое получили легкие травмы.

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