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Маска обязали выплатить уволенному сотруднику компенсацию
15.08.2024 12:17 Алина Груднева

Маска обязали выплатить уволенному сотруднику компенсацию

Совет по трудовым отношениям Ирландии обязал американского миллиардера Илона Маска выплатить компенсацию уволенному сотруднику Гари Руни.

Мужчина работал в европейском офисе Twitter в Дублине девять лет.

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В ноябре 2022 года Маск разослал всем сотрудникам электронное письмо с ультиматумом по поводу их обязанностей в новом коллективе. Он предложил работникам нажать "да" в течение 24 часов, если они согласны с новыми правилами, иначе они будут уволены.

Руни проигнорировал сообщение, в результате чего лишился работы. Совет постановил, что увольнение было незаконным. Теперь Маску придется выплатить бывшему сотруднику компенсацию в размере 550 000 евро.

Судья Майкл МакНэми отметил, что требование Маска было несправедливым.
 

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