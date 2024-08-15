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Более полумиллиона военных НАТО в состоянии повышенной боеготовности
15.08.2024 14:42 Алина Груднева

Более полумиллиона военных НАТО в состоянии повышенной боеготовности

НАТО подготовило более полумиллиона военнослужащих к возможной войне.

Об этом сообщил глава Военного комитета Североатлантического Альянса Роб Бауэр в PAP.

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"НАТО реализовала самые комплексные планы обороны со времен Холодной войны, и силы альянса активно тестируют и совершенствуют эти планы. В настоящее время у нас находятся более 500 тысяч военнослужащих в состоянии повышенной боеготовности", - сказал он.

Бауэр подчеркнул, что союзники по НАТО будут усиливать противовоздушную и противоракетную оборону. Одним из важных шагов является создание новой базы противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше.
 

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