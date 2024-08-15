



Новая Зеландия экстрадирует в США основателя Megaupload и Mega

Новая Зеландия приняла решение об экстрадиции в США основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома.



Предприниматель, проживающий на территории страны с 2010 года, намерен обжаловать соответствующее решение.



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Доткома неоднократно обвиняли в мошенничестве, рэкете и отмывании денег.



Сам он, комментируя новость о том, что его собираются экстрадировать, написал: "Упс, не волнуйтесь, у меня есть план". "Я люблю Новую Зеландию и никуда не уеду".