



Сеул предложил Пхеньяну переговоры в попытке наладить отношения

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль инициировал создание консультативного органа по переговорам с Северной Кореей.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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Йоль отметил, что создание такого органа необходимо для снятия напряженности и возобновления экономического сотрудничества с КНДР.



"Мы приступим к политическому и экономическому сотрудничеству, как только Северная Корея сделает хотя бы один шаг к денуклеаризации. Диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях", - отметил он.



По мнению южнокорейского лидера, переговорная группа могла бы добиться компромисс по ряду гуманитарных вопросов.