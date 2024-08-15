Новости » Политика
Сеул предложил Пхеньяну переговоры в попытке наладить отношения
15.08.2024 11:47 Алина Груднева

Сеул предложил Пхеньяну переговоры в попытке наладить отношения

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль инициировал создание консультативного органа по переговорам с Северной Кореей.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Йоль отметил, что создание такого органа необходимо для снятия напряженности и возобновления экономического сотрудничества с КНДР.

"Мы приступим к политическому и экономическому сотрудничеству, как только Северная Корея сделает хотя бы один шаг к денуклеаризации. Диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях", - отметил он.

По мнению южнокорейского лидера, переговорная группа могла бы добиться компромисс по ряду гуманитарных вопросов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы