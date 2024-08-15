



На проигравшего в суде продюсера Разина навалились новые проблемы

В России общественники потребовали признать продюсера Андрей Разина "иноагентом".



По данным SHOT, "Ветераны России" призвали генпрокуратуру, СК РФ и минюст проверить его на финансирование Вооруженных сил Украины.



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Уточняется, что Разин распродал всю свою недвижимость в России и перебрался жить в США после того, как РФ вторглась в Украину. Уже из Америки он продолжил судиться с семьей Юрия Шатунова и, как уже сообщалось ранее, все же проиграл вдове артиста.



"Разин, угрожая семье покойного артиста, дошел до того, что вдове прямым текстом говорит, что она "может очень сильно пострадать". Кто он такой, чтобы угрожать? Дырку от бублика получит, а не права на песни! Заработал миллионы на голосе Шатунова, а теперь пора бы и честь знать. Сбежал в США? Ну вот и сиди там", - сказал председатель движения "Ветераны России".

