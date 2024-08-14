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Миллионы людей готовятся к наводнениям из-за тропического шторма Эрнесто
14.08.2024 22:30 Катя Шульц

Миллионы людей готовятся к наводнениям из-за тропического шторма Эрнесто

Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова готовятся к приближению тропического шторма Эрнесто. Пока что стихия укрывает острова проливными дождями и разрушительными порывами ветра, а синоптики предупреждают, что ожидается, что шторм перерастет в ураган в среду.

За последние несколько недель тропики стали более активными в связи с развитием урагана Дебби, который сначала обрушился на побережье США во Флориде, а затем во второй раз обрушился на побережье США в виде тропического шторма в Южной Каролине.

Предупреждение о тропическом шторме остается в силе для Американских Виргинских островов, Пуэрто-Рико, Британских Виргинских островов, островов Вьекес и Кулебра.

 

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