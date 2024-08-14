



В российских сервисах по поиску работы появились объявления о “рытье окопов”

ВВС обнаружило на российском портале “Авито” предложения по работе в Курской области - “рытье окопов”.



И таких вакансий журналисты насчитали три десятка.



Как правило требуются рабочие-вахтовики. В задачу входит “строительство фортификационных сооружений” (oкопы, доты, противoтанкoвыe сooружения)". За смену обещают платить около 7 тысяч рублей.



Занятно, что работодателем каждый раз выступает не Министерство обороны России, а какая-нибудь строительная фирма-прокладка.



Текст везде приблизительно одинаковый. Но география охватывает всю Курскую область. Так, например, уже в самом Курске требуется машинист гусеничного экскаватора на объекте в Курске “на второй линии обороны”, где необходимо “рытье окопов”.



Количество людей нигде не указывают. И только в одном объявлении, которое разместил какой-то частник из Крыма, говорится, что нужно около сотни человек.





