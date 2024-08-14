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Кибератака на банковскую систему Ирана пока не подтверждена
14.08.2024 19:42 MIGnews.com

Кибератака на банковскую систему Ирана пока не подтверждена

Спустя три часа после того, как лондонская газета Iran International сообщила о масштабной кибератаке, направленной на центральный банк Ирана и другие иранские банки, до сих пор нет никаких дополнительных источников, описывающих эту атаку, и никаких комментариев со стороны Ирана.

Доклад лондонского антиправительственного издания, в котором утверждается о широкомасштабных нарушениях в работе иранской банковской системы и говорится, что атака "может быть одной из крупнейших кибератак, когда-либо направленных против государственной инфраструктуры Ирана", активно освещается в СМИ.

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Бабак Ицхаки, израильский корреспондент Iran International, сообщил израильскому каналу 12, что иранский режим уже несколько часов пытается скрыть факт атаки. Он утверждает, что хакеры получили банковские реквизиты и данные кредитных карт миллионов иранцев.

Отметив, что до сих пор нет официального ответа из Ирана на сообщение, он говорит, что ожидает опровержения со стороны режима.
 

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