



НАТО пристально следит за Балтийским флотом РФ

В этом месяце северо-западные границы России столкнулись с волной новых шпионских полетов, поскольку НАТО усилило наблюдение для защиты своего расширенного фланга на Балтийском море.



Данные, полученные сайтом отслеживания воздушных судов Flightradar24, показали, что два американских и британских самолета пролетали над границами Калининградской области, используя воздушное пространство союзников — Польши на юге и Литвы на севере.



НАТО выразило обеспокоенность по поводу активизации "гибридной деятельности" Москвы на территории союзников (шпионажа, глушения GPS и саботажа), — действий, которые можно рассматривать как "прямое возмездие" за решение альянса расширить свой восточный фланг вблизи России, говорится в докладе вашингтонского аналитического центра Wilson Center.



"Преследуя свои цели в сфере безопасности, используя методы воздействия, которые не выходят за рамки традиционного вооруженного нападения, Россия стремится дестабилизировать страны-союзники, не прибегая к статье 5 Устава НАТО", — заявили авторы, ссылаясь на положение договора, согласно которому нападение на одного члена альянса будет считаться нападением на всех. Россия отреагировала на интенсивное наблюдение альянса за странами Балтии — Эстонией, Латвией и Литвой, запуском собственных шпионских полетов над водами.



Истребители НАТО были подняты в воздух 10 и 12 августа для перехвата российских разведывательных самолетов Ил-20 . Министерство обороны США и Министерство обороны Великобритании обычно отказываются комментировать конкретные операции. Министерство обороны России не ответило на многочисленные запросы о комментариях. Три самолета Rivet Joint Королевских ВВС приписаны к 51-й эскадрилье на базе ВВС Уоддингтон в Линкольншире на восточном побережье Великобритании. С начала войны на Украине Великобритания постоянно проводила разведывательные, наблюдательные, целеуказание и рекогносцировку (ISTAR).



Американский самолет Rivet Joint, дополняющий британский вылет в среду, вылетел с базы ВВС Великобритании Милденхолл в графстве Саффолк на востоке Великобритании. Эта авиабаза, одна из нескольких, используемых американскими военными, является гарнизоном 95-й разведывательной эскадрильи ВВС США.



В августе данные GPS показали, что самолеты обеих эскадрилий кружили перед Калининградом и просматривали западные и северные границы союзника России Белоруссии, которая предоставила свою территорию Москве.



Как и в прошлые месяцы, подразделения ВВС НАТО также проводили дальние полеты ISR или ISTAR в районе Черного моря или вблизи него , где вооруженные силы Украины заявили о нанесении многочисленных успешных ударов по объектам российского флота. Вылеты дополняют разведывательную деятельность НАТО с экипажем и без экипажа с авиабазы ​​ВМС США Сигонелла на итальянской авиабазе в Сицилии. Обычно миссии используют воздушное пространство Румынии вблизи портового города Констанца. Двухлетнее вторжение России в Украину приняло ожидаемый оборот в начале этого месяца, когда силы Киева заявили, что захватили части Курской области.



Украинская операция, проводимая с 6 августа представляет собой самую значительную атаку на российскую территорию со времен Второй мировой войны. Киев предполагает, что использует рейд, чтобы оказать давление на Москву и заставить ее уйти со своей территории.



