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Два французских военных самолета столкнулись в воздухе
14.08.2024 17:59 MIGnews.com

Два французских военных самолета столкнулись в воздухе

Представитель ВВС в Париже сообщил агентству AFP, что оба самолета были с авиабазы ​​Сен-Дизье.

По его словам, один из пилотов катапультировался.

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Однако инструктор и курсант второго самолета по-прежнему числятся пропавшими без вести.

"Мы все еще ищем второй экипаж", — сказал представитель.

По данным префектуры, авария произошла в Коломбэ-ле-Бель, городе на северо-востоке Франции.
 

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