Два французских военных самолета столкнулись в воздухе
Представитель ВВС в Париже сообщил агентству AFP, что оба самолета были с авиабазы Сен-Дизье.
По его словам, один из пилотов катапультировался.
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Однако инструктор и курсант второго самолета по-прежнему числятся пропавшими без вести.
"Мы все еще ищем второй экипаж", — сказал представитель.
По данным префектуры, авария произошла в Коломбэ-ле-Бель, городе на северо-востоке Франции.