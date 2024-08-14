



Второй регион России объявил чрезвычайное положение из-за "нападения Украины"

В Белгородской области на границе введен режим чрезвычайной ситуации после атак украинских сил.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация "крайне сложная" из-за "ежедневных обстрелов региона".



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"Дома разрушены, мирные жители погибли и получили ранения", — сказал он.



Это произошло после проведения неожиданной операции Украины на Курскую область России на прошлой неделе, что привело к массовой эвакуации и объявлению там президентом России Владимиром Путиным чрезвычайного положения.



Факты "обстрелов и гибели мирных жителей" в Белгородской области, не подтверждены.

