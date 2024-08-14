



Трамп не смог сменить судью в своем деле о взятках

Дональд Трамп проиграл последнюю попытку назначить нового судью по своему уголовному делу о получении взяток в Нью-Йорке, которое приближается к вынесению ключевого решения и возможному вынесению приговора в следующем месяце.



В решении, опубликованном в среду, 14 августа судья Хуан М. Мерчан отказался отступить и заявил, что требование Трампа является повторением "изобилующим неточностями и необоснованными утверждениями" о политических связях дочери Мерчана и его способности судить историческое дело справедливо и беспристрастно.



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Это уже третий случай, когда судья отклонил подобную просьбу адвокатов бывшего президента и нынешнего кандидата от Республиканской партии.

