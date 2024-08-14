



Politico: Трамп назвал Харрис “красивой женщиной”, и это был не комплимент

“Она выглядит как самая красивая актриса, когда-либо жившая. На самом деле, она была очень похожа на великую первую леди, Меланию. Она не была похожа на Камалу”, — сказал Трамп Илону Маску “во время бессвязной прямой трансляции в понедельник”. Кроме того, Трамп неправильно произнося имя вице-президента. “Но, конечно, она красивая женщина, так что мы оставим все как есть, верно?”



Он имел в виду иллюстрацию Харрис на обложке журнала Time Magazine этой недели , которую он назвал “бесплатной рекламой”. Однако комментарии, от которых Маск быстро уклонился, прекрасно вписываются в привычную схему поведения бывшего президента: склонность зацикливаться на внешности женщин.



“Это унизительно. Было бы столь же унизительно, если бы она захотела обсудить его внешность”, — сказала Джули Рогински, стратег-демократ, которая выступала за политику по пресечению притеснений на рабочем месте после #MeToo. “Это не то, что рациональные люди ищут в своем президенте. Они ищут того, кто сможет возглавить страну и решить проблемы, волнующие людей в этой стране”.



Десятилетиями Трамп выстраивал элементы своей публичной персоны вокруг своей близости к — и грубой риторики о — красивых женщинах. “Знаете, на самом деле неважно, что пишут [СМИ], пока у вас молодая и красивая задница”, — сказал он в интервью журналу Esquire в 1991 году . Он был владельцем конкурса красоты “Мисс Вселенная”, а в 2005 году хвастался Говарду Стерну, что заходил за кулисы, пока конкурсантки раздевались. В 2013 году он сказал участнице шоу “The Celebrity Apprentice”: “Должно быть, это красивая картинка, когда ты падаешь на колени”.



