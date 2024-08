CENTCOM: “Мы уничтожили два корабля хуситов”

Американские военные заявили о том, что “за последние 24 часа силы Центрального командования США (USCENTCOM) успешно уничтожили два судна хуситов в Красном море.



Эти суда представляли собой явную и непосредственную угрозу силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе. Это безрассудное и опасное поведение поддерживаемых Ираном хуситов продолжает угрожать региональной стабильности и безопасности”.

August 13 U.S. Central Command Update



In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Iranian-backed Houthi vessels in the Red Sea.



These vessels presented a clear and imminent threat to U.S. and coalition forces, and merchant vessels in… pic.twitter.com/u3ripbA0PA