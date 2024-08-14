



Появление ВСУ в Курской области сменило тон “писем Медведева” в Telegram

Дмитрий Медведев перестал угрожать Украине и всему миру ядерными атаками после того как ВСУ вошли в Курскую область. А ведь ранее он делал это стабильно раз в месяц. Единственное, чем он насмешил все СМИ, так это заметкой от 9 августа, где обещал “доставить русские танки” в Германию. В связи с чем пресса пошутила о том, что до Берлина далеко - не доедут, можно только пассивно “доставить”.



Тем временем в Курской области полным ходом идут только два события - эвакуация граждан и продвижение ВСУ.



Близкий к Минобороны РФ Telegram-каналы "Рыбарь" сообщил, что Украине удалось взять под контроль села Спальное и Плехово, что открывает ВСУ дорогу на юг Курской области. И это только то, что русские признают. Подождем новостей от ВСУ.







Продвижение украинской армии в Курской области несколько замедлилось, поскольку русские спешно перебрасывают подкрепление с разных направлений. Однако ни сил, ни возможностей у россиян не хватит для того, чтобы вернуть российские территории, которые сейчас находятся под контролем Украины. Решение спасать ситуацию срочниками - еще более пагубное. Как показала предыдущая неделя, если они не успели сдаться, то их просто “крошат”, ведь ВСУ направило в Курскую область очень серьезно подготовленных воинов.





