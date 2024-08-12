



Продвижение ВСУ в Курской области: что говорят военные аналитики

Российская армия после Курска будет готовиться к масштабному удару по центрам принятия решений в Киеве. Об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные источники. Это могут быть сотни крылатых ракет, баллистики и "шахедов", что станет большой проблемой для украинской ПВО.



Но это, как говорится, будет потом. А пока что в российских пабликах расходится видео, на котором зафиксировано движение украинского БТР-4 в Курской области. И этот ролик, как и сами события на Курщине, активно комментируют военные эксперты и аналитики. Официальных комментариев со стороны военно-политического руководства Украины пока нет, но все их ждут.



Так, военный эксперт издания Bild Юлиан Рёпке проанализировал ролик из рупабликов и установил, что съемка была произведена в поселке Гири, который находится в 22 км к юго-востоку от райцентра Суджа.



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Сообщается, что группа украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на тяжелой технике якобы прорвала позиции российских войск в Беловском районе Курской области. Согласно информации из российских источников, по новому направлению вглубь России движутся четыре БТР-4. В связи с этим глава Беловского района призвал местных жителей эвакуироваться.



Украинские OSINT-паблики провели собственное расследование и установили вероятное направление движения украинских подразделений, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.



Военный редактор The Guardian Дэн Саббаг, который находится в Сумской области, подтвердил, что ВСУ продолжают наступление и продвинулись на несколько километров в разных направлениях на территории Курской области.



Тем не менее, британский военный эксперт Майкл Кларк выражает сомнения в том, что украинские силы смогут удерживать захваченные территории в России более месяца, пишет DW. По его мнению, Украина начала это наступление, чтобы заставить Россию перебросить войска с других фронтов. Однако, как считает Кларк, Россия может направить свои лучшие подразделения для отражения этой угрозы, что усложнит удержание территорий украинской армией.

