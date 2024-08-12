



В Ираке отрицают переезд ХАМАСа в Багдаде

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил, что правительство Ирана не принимало каких-либо решений по открытию штаб-квартиры ХАМАС в Багдаде, сообщает катарская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на интервью, которое Хусейн дал неназванному иракскому телеканалу.



Ирак постоянно конфликтует с палестинскими фракциями, Ираном и США, чтобы "не допустить распространения огня войны на Ирак", добавляет Хусейн.



Однако неназванный член правящей коалиции в иракском парламенте сообщил изданию Al-Araby Al-Jadeed, что Багдад не будет возражать против приема лидеров ХАМАС, если они об этом попросят.



В середине июля телеканал Sky News Arabia, принадлежащий ОАЭ, усилил слухи, заявив, что не только ХАМАС, но и три другие палестинские группировки — Исламский джихад, Народный фронт освобождения Палестины и его ответвление Главное командование — открыли офисы в Багдаде, проводят встречи с иракскими группировками, лояльными Тегерану, и собираются перенести свою штаб-квартиру в этот город.



Иран считает, что если бы руководство ХАМАСа базировалось в Багдаде, было бы легче поддерживать сплоченность террористической группировки перед лицом внутренних разногласий, писал тогда Sky News Arabia со ссылкой на аналитиков.



