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Германия пообещала Чехии новые танки, чешский танковый парк поедет в Украину
12.08.2024 17:15 Катя Шульц

Германия пообещала Чехии новые танки, чешский танковый парк поедет в Украину

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил сегодня, 12 августа, об очередном военном контракте.

Немецкое правительство поручило концерну подготовить 14 новейших танков  Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Büffel для передачи армии Чешской республики. Те же танки, которые сейчас стоят на вооружении у чехов должны отправиться в Украину.

Rheinmetall называет этот процесс “круговым обменом” (Ringtausch). Это уже вторая подобная сделка между Берлином и Прагой. Первая состоялась осенью 2022 года.

 

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