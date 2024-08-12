



Германия пообещала Чехии новые танки, чешский танковый парк поедет в Украину

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил сегодня, 12 августа, об очередном военном контракте.



Немецкое правительство поручило концерну подготовить 14 новейших танков Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Büffel для передачи армии Чешской республики. Те же танки, которые сейчас стоят на вооружении у чехов должны отправиться в Украину.



Rheinmetall называет этот процесс “круговым обменом” (Ringtausch). Это уже вторая подобная сделка между Берлином и Прагой. Первая состоялась осенью 2022 года.



