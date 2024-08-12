



Шольц просит Пезешкиана предотвратить эскалацию

Канцлер Германии Олаф Шольц призывает нового президента Ирана Масуда Пезешкиана сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую военную эскалацию на Ближнем Востоке, сообщил представитель правительства Германии.



Спираль насилия на Ближнем Востоке должна быть разорвана сейчас, поскольку любой другой курс приведет к неисчислимой опасности для стран и народов региона, заявил Шольц Пезешкиану во время телефонного разговора ранее сегодня, 12 августа.