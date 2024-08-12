



FT: Когда ВСУ вошли в Курскую область, русские военные пили кофе

Газета Financial Times вышла со статьей “Мы все еще идем на Курск”.



Один из военных рассказал изданию, что во время продвижения ВСУ не просто застали русских врасплох, те преспокойно пили кофе (!!!)



Впервые ВСУ зашли на территорию РФ 6 августа в 13:00.



“Нужно захватить территории и тогда могут начаться переговоры: сможем менять их землю на нашу”, - сказал военный изданию.



По неофициальным данным под контролем ВСУ в Курской области находится более 44 населенных пунктов.





