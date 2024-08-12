



Германия разрешила Украине использовать переданное оружие "по своему усмотрению"

Украина имеет полное право использовать переданное ей Германией оружие "по своему усмотрению", включая операции на территории Российской Федерации.



Такое заявление сделал спикер Министерства обороны ФРГ Арно Коллац.



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Коллац пояснил, что международное право позволяет защите собственного государства, в том числе ведение военных действий на территории страны-агрессора.



Что же касается оружия, предоставленного Бундесвером, то после его передачи оно становится собственностью Украины, и немецкое законодательство не предполагает каких-либо специальных условий использования вооружения, не накладывает ограничений на его использование, цитирует Коллаца "Укринформ".



"После того как оружие из Германии попадает в распоряжение Украины, оно уже принадлежит Украине, это – украинское оружие… Нет никаких препятствий, страна свободна в выборе возможностей и способов его применения", – заявил спикер Министерства обороны ФРГ.