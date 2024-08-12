



Галкина оскорбили на его же концерте, но шоумен не растерялся: видео

У всех знаменитых людей бывают такие моменты, когда до них каким-то чудом дотрагиваются ничтожества.



На концерте в Юрмале у Максима Галкина произошел казус. Когда артист пошел в зал, общаться со зрителями, то мужчина в первом ряду сказал в микрофон такую фразу: “У меня есть большая проблема. Мне надо сказать, что вы - долбо@б…(довольно смеется)” “Аааа… Так вы специально для этого и пришли? А вы купили билет на этот ряд?” ( Билет в первом ряду стоил 200 евро - ред.) “Билет на первый ряд, прикинь, чтобы сказать, что ты д@бил”. “Спасибо!” - сказал Максим. “Ваши деньги пойдут на пользу моей семье. Даже при вашем таком мнении. Спасибо! Спасибо вам большое! Счастья вам!” “Не за что”, - оппонент продолжал смеяться.