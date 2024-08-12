Новости » Происшествия
Жителей одного из районов Курской области призвали эвакуироваться
12.08.2024 12:14 Алина Груднева

Жителей одного из районов Курской области призвали эвакуироваться

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев объявил о необходимости эвакуации жителей.

По его словам, обстановка в районе сейчас является "очень напряженной".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора с. Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории убедительная просьба ко всем жителям покинуть район", - призвал он.

Ранее о необходимости эвакуации объявили в Белгородской области.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы