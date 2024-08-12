



Жителей одного из районов Курской области призвали эвакуироваться

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев объявил о необходимости эвакуации жителей.



По его словам, обстановка в районе сейчас является "очень напряженной".



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"Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора с. Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории убедительная просьба ко всем жителям покинуть район", - призвал он.



Ранее о необходимости эвакуации объявили в Белгородской области.