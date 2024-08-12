



В Китае из крематориев похищены тысячи тел

В Китае из крематориев похитили несколько тысяч тел.



По данным СМИ, похищениями занималась преступная группировка.



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Трупы им были нужны для изготовления медицинских протезов.



На этом им удалось заработать около 53 миллиона долларов. Полиция задержала 75 человек.



Среди задержанных есть и сотрудники крематориев. Они сотрудничали с преступниками, расчленяя тела и передавая их остатки мафии.