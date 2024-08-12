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В Китае из крематориев похищены тысячи тел
12.08.2024 09:42 Алина Груднева

В Китае из крематориев похищены тысячи тел

В Китае из крематориев похитили несколько тысяч тел.

По данным СМИ, похищениями занималась преступная группировка.

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Трупы им были нужны для изготовления медицинских протезов.

На этом им удалось заработать около 53 миллиона долларов. Полиция задержала 75 человек.

Среди задержанных есть и сотрудники крематориев. Они сотрудничали с преступниками, расчленяя тела и передавая их остатки мафии.

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