В Китае из крематориев похищены тысячи тел
В Китае из крематориев похитили несколько тысяч тел.
По данным СМИ, похищениями занималась преступная группировка.
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Трупы им были нужны для изготовления медицинских протезов.
На этом им удалось заработать около 53 миллиона долларов. Полиция задержала 75 человек.
Среди задержанных есть и сотрудники крематориев. Они сотрудничали с преступниками, расчленяя тела и передавая их остатки мафии.