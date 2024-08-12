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Китай отреагировал на события в Курской области | Фото: pixabay.com
12.08.2024 12:09 Mignews.ua

Китай отреагировал на события в Курской области

Китай, который пристально наблюдает за ситуацией в Курской области (РФ), призвал все стороны соблюдать три ключевых принципа деэскалации конфликта. 

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В частности, Китай настаивает на предотвращении расширения зоны боевых действий, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и не допускать провокаций, ведущих к усилению огня любой стороной.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

Китайское руководство подчеркнуло, что будет продолжать поддерживать контакты с международным сообществом и играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования войны между РФ и Украиной.

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