



Закрытие Олимпиады в Париже: Том Круз передал эстафету, спрыгнув с парашютом

На церемонии закрытия Олимпийских играх в Париже в программе были летающий Том Круз, Билли Айлиш, Red Hot Chili Peppers и Снуп Догг.



62-летняя звезда "Миссия невыполнима" эффектно спустился на канате с крыши стадиона Стад де Франс.



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После этого мэр Парижа и олимпийская чемпионка Симона Байлс вручили актеру олимпийский флаг.



Круз выехал с ним на мотоцикле со стадиона, а потом прыгнул с парашютом в Лос-Анджелесе, который примет Олимпиаду в 2028 году.

