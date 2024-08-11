



Египет хочет принимать у себя Олимпийские игры в 2036 и 2040 годах

Глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) заявил, что Египет будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 и 2040 годов, при этом улучшение инфраструктуры и спортивных сооружений страны станет залогом успеха африканской заявки.



Континент никогда не принимал Олимпийские игры. Каир в последний раз безуспешно пытался провести Олимпиаду 2008 года.



Египет, самая густонаселенная страна арабского мира, в последние годы потратил миллиарды долларов на строительство объектов, стадионов и спортивных комплексов в рамках своих планов по модернизации страны.



Ожидается, что комплекс “Египетский международный олимпийский город” в новой административной столице, строительство которой ведется к востоку от Каира с 2015 года, будет включать национальный стадион вместимостью 93 900 зрителей и 21 другой спортивный объект.



“Египет подаст заявку на проведение Игр 2036 и 2040 годов”, — заявил глава ANOCA Мустафа Берраф на пресс-конференции в день церемонии закрытия Олимпиады в Париже.



Алжирский спортивный администратор сказал, что еще одна африканская заявка может потенциально материализоваться, когда южноафриканский Кейптаун рассмотрит возможность выдвижения своей кандидатуры на проведение Олимпиады. Он, однако, не сказал, на какие Игры он будет подавать заявку.



