



Москва обещает "жесткий ответ за украинское наступление на Курск"

Чиновники в Москве пообещали принять "жёсткие ответные меры" в связи с тем, что по их мнению "масштабное украинское наступление" на российской территории продолжается уже шестой день.



Представитель МИД Мария Захарова обвинила Украину в "запугивании мирного населения России" наступлением, которое началось во вторник.



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Как сообщает российская сторона "Силы Киева уже продвинулись на 30 км вглубь территории России, что является самым глубоким и значительным украинским вторжением с начала войны в феврале 2022 года. Сообщается, что в операции задействованы тысячи военнослужащих".



Как известна, Украина официально не подтверждает факт наступления на территорию РФ. Лишь вчера в своем обращении президент Владимир Зеленский, косвенно намекнул, что такое наступление может иметь место. Он заявил, что "война переносится на территорию агрессора".

