



Турция анонсировала систему противоракетной обороны "Стальной купол"

Недавно анонсированная турецкая многофункциональная система ПВО имеет название, похожее на израильскую систему "Железный купол", которая добилась огромных успехов в многочисленных конфликтах.



Турецкое правительство разрабатывает собственную многоуровневую систему противовоздушной обороны, аналогичную израильской многоуровневой системе противоракетной обороны "Железный купол", "Праща Давида" и "Стрела", сообщила стамбульская газета Daily Sabah.



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Новая система называется "Стальной купол", что явно отсылает к израильской системе "Железный купол". Steel Dome призван использовать искусственный интеллект для интеграции нескольких систем турецких технологических компаний, включая Aselsan, Roketsan и MKE, которые будут защищать воздушное пространство Турции от угроз всех дальностей и высот.



Помимо использования ракет для сбивания вражеских ракет, Steel Dome будет использовать глушилку и лазерные технологии для борьбы с дронами.



Сообщается, что в состав "Стального купола" не входит российская ракетная система С-400, соглашение о покупке которой Турция подписала в 2017 году, что вызвало недовольство ее союзников по НАТО. В ответ США исключили Турцию из программы F-35 в 2021 году.



Израильская система противовоздушной обороны, в которой "Железный купол" устраняет угрозы ближнего радиуса действия, "Праща Давида" устраняет угрозы средней дальности, а "Стрела" устраняет угрозы дальнего радиуса действия, за последние два десятилетия неоднократно подвергалась боевым испытаниям. "Железный купол" известен своей успешностью сбития более 90% целей, выпущенных по населенным пунктам Израиля.



В апреле оборона Израиля подверглась испытанию, когда Иран нанес массированный залп из более чем 300 ракет и ударных дронов, в том числе более 100 баллистических ракет и десятков крылатых ракет. Системы ПВО Израиля совместно с ВВС Израиля и ВВС Великобритании, Иордании и других стран уничтожили 99% иранских снарядов, причинив лишь незначительный ущерб базе ВВС в Негеве и одному дому в гражданском секторе, в результате чего была тяжело ранена

семилетняя бедуинская девочка.



В настоящее время Израиль разрабатывает новую систему, которая использует лазеры для сбивания вражеских снарядов, а не ракет. Ожидается, что система, получившая название "Железный луч", заработает в конце 2025 года.

