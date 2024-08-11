



Иранский Хаменеи теряет роль лидера в "оси сопротивления"

Будучи провозглашенным самым храбрым лидером "сопротивления", Хасан Насралла из "Хезболлы" может оказаться в глубокой воде без помощи аятоллы.



"Сегодня он самый храбрый, самый мудрый и самый популярный лидер "Фронта Сопротивления". Вот как иранская ежедневная газета "Кайхан" рассказала о Насралле.



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Редакторы газеты печально известны преувеличенными восхвалениями "Верховного руководителя" аятоллы Али Хаменеи. Но на этот раз они имели в виду не Хаменеи. Именно Хасан Насралла, лидер ливанской отделения "Хезболлы", получил такое признание, превосходящее его самые смелые мечты. Вы можете задаться вопросом, почему? До недавнего времени тегеранские СМИ относились к Насралле как к чему-то вроде иранского сатрапа в Бейруте. Сообщается, что каждый раз, когда он приезжал в Тегеран, он просил аудиенции у Великого лидера, чтобы представить отчет о его сатрапии.



Что же происходит?



Короткий ответ: аятолла находится в замешательстве. Убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хания в Тегеране стало большим унижением для режима, претендующего на роль новой сверхдержавы, который заставляет Америку "дрожать, как осенний лист". Но что делать?



Повторение недавней комедии о запуске 400 летающих объектов против Израиля, практически все из которых не достигли цели - было бы слишком большим обманом, даже со стороны мастера мистификаций. Ничего не делать – это также вариант режима, опьяненного фальшивым активизмом. Еще не так давно аятолла утверждал, что его послание покоряет весь мир, в том числе и Бельгию, "молодёжь" которой прислала ему любовное письмо, в котором объявила о готовности к мученической смерти.



На самом деле, начало настоящей атаки может принести первоначальное удовлетворение. Но вопрос "что потом?" нельзя уволить



Аятолла лучше, чем кто-либо другой, знает, что его Исламская Республика не в состоянии вести серьезную классическую войну.



Начнем с того, что народная поддержка втягивания Ирана в войну отсутствует, и бывший министр иностранных дел Мохаммад-Джавад Зариф, ныне вышедший из-под контроля, говорит, что "не имеет к нам никакого отношения".



Далее, любая война с Израилем будет иметь форму воздушных атак военных самолетов, беспилотников и ракет. Поскольку у Ирана нет достойных упоминания военно-воздушных сил, преимущество будет у Израиля. Иран в 88 раз больше Израиля, и неспособность защитить свое небо будет легкой добычей.



У Израиля, напротив, есть небольшое воздушное пространство, которое он должен охранять, что он делает с помощью своей многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также поддержки со стороны 12 союзников в регионе и за его пределами.



Даже если аятолле удастся убить множество израильтян и палестинцев в ходе первого рейда, он может подвергнуть риску весь свой режим.



Разоблаченный как большой болтун с маленьким успехом, он может столкнуться с внутренним народным восстанием.

Хаменеи знает это, а желтый — его любимый цвет, поэтому он пытается отойти от края пропасти с минимальной потерей лица.



Вот как он пытается это сделать. Во-первых, он снижает свой профиль. В отличие от обычной рутины, когда он дает непрерывный комментарий по каждому событию на свете, он оставил беседу с двумя десятками духовных, военных и политических деятелей.



Далее он изменил мизансцену своих публичных выступлений. До сих пор он всегда появлялся в мечети или лекционном зале один, а иногда его сопровождали десятки прихлебателей на расстоянии. Однако недавно его показали идущим вместе с другими чиновниками, включая нового президента Масуда Пезешкиана, которому также разрешили стоять рядом с ним во время траурных молитв по Хания.



Послание таково: мы движемся к коллективному лидерству, и если есть скромный пирог, каждый на банкете получит свою порцию.



Затем его пропагандистская машина заговорила о чем-то под названием "Высший совет исламского сопротивления", на первом заседании которого присутствовали лидеры и представители большинства ополчений, финансируемых Тегераном, включая "Хезболлу", ХАМАС, «Хашд аш-Шааби». , хуситы и "Палестинский исламский джихад", которые приехали в Тегеран, чтобы присутствовать на инаугурации Пезешкиана.



Согласно источникам в Тегеране, Хаменеи попросил своего специального советника Али Акбара Велаяти превратить собрание в периодическое, призванное "координировать операции сопротивления" против "сионистского врага".



Другими словами, большой босс вербует сообщников, которые могут получить долю заслуг, если дела пойдут хорошо, но обязательно получат часть вины, если они не пойдут.



Хаменеи также ищет сообщников за рубежом. Тегеран только что принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации генерала Сергея Шойгу, который передал просьбу о сдержанности от президента Владимира Путина.



Тегеранские СМИ также утверждают, что Китай и полдюжины мусульманских стран умоляли "Верховного руководителя" "сыграть любую симфонию".



По имеющимся данным, Тегеран также направил послание президенту США Джо Байдену, заверив его, что любое иранское нападение на Израиль будет направлено на причинение минимального ущерба. Взамен Тегеран хочет получить от США гарантии того, что Израиль не примет ответных мер. Текст иранского письма впервые появился на сайте посольства Ирана в Берне. Швейцария является контактной страной между Тегераном и Вашингтоном и должна была передать письмо.



Все это является плохой новостью для различных группировок "сопротивления", которым предлагается принимать собственные решения индивидуально или коллективно и которые больше не могут рассчитывать на автоматическое вмешательство Тегерана в случае нападения на них.



Возвысившись как самый храбрый лидер "сопротивления", Насралла может оказаться в глубокой опасности без помощи аятоллы.



Притворство, что у других групп "сопротивления" есть собственное мнение, может побудить Израиль применить стратегию "стрельбы по птицам в Теннесси", уничтожая отстающих в стае птиц, а затем продолжая уничтожать тех, кто впереди, одного за другим, пока лидер не будет уничтожен, достиг.



Новая тактика уклонения Хаменеи может дать Израилю шанс вслед за уничтожением ХАМАСа и "Исламского джихада" в Газе нанести ущерб хуситам, следующим отстающим. За этим может последовать "понижение" статуса отстающих в Ираке при молчаливой поддержке со стороны иракской регулярной армии и союзников Израиля внутри Ирака. Это поставит "Хезболлу" следующей в очередь на понижение рейтинга.



Все это, конечно, предположения. Но факт заключается в том, что любому, кто думает, что Хаменеи готов рисковать своей шкурой ради ХАМАСа, "Исламского джихада", хуситов, "Хашд аш-Шааби" и "Хезболлы", необходимо проверить голову.

