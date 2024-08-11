



Запрещенный в Германии исламистский центр поддерживал прямые связи с Хаменеи

Глава исламского центра в Гамбурге (IZH) получал прямые указания от верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в том числе о том, как организовывать массовые убийства, устроенные ХАМАСом 7 октября, сообщает газета Der Spiegel со ссылкой на 200-страничный доклад МВД Германии.



Согласно докладу, глава центра Мохаммад Хади Мофаттех в период с конца 2021 по конец 2023 года обменялся 650 сообщениями в WhatsApp с Мехди Мостави, высокопоставленным чиновником в офисе Хаменеи.



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После 7 октября Мостави посоветовал Мофаттеху организовать жестокое нападение как мужественную операцию и

естественный ответ на якобы совершенные Израилем "преступления против палестинцев".



"У исламского сопротивления не было другого способа остановить преступления Израиля... Благодаря мужеству палестинской молодежи сионистский режим никогда не будет прежним", - говорится в послании, которое цитирует Der Spiegel.



Помимо распространения нарративов и идеологии Тегерана, в докладе также говорится, что германская полиция обнаружила документы, свидетельствующие о том, что исламский центр действовал как канал финансирования прокси-ополченцев, ссылаясь на финансовое одобрение операций в Йемене с личной печатью Хаменеи.



Высокопоставленный священнослужитель "Хезболлы", курирующий внешние связи террористической группировки, также неоднократно посещал центр и благодарил его за "финансовую, духовную и консультативную поддержку", говорится в отчете.



В прошлом месяце Германия запретила IZH и ее дочерние организации за преследование радикальных исламистских целей.



В заявлении министерства внутренних дел Германии говорится, что IZH действовала как прямой представитель Хаменеи и стремилась совершить исламскую революцию в Германии, чтобы установить теократическое правление.

