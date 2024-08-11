



Россия выдает старые видео с Донбасса за удары по ВСУ в Курской области

Как сообщается портал The Insider Минобороны РФ публикует видеозаписи "успешных ударов" по ВСУ на Курском направлении. Однако на самом деле эти видео были сняты давно и в других места.



Минобороны РФ публикует ролики, призванные свидетельствовать об успехах российской армии на Курском направлении в "боях с украинскими войсками".



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В частности, 10 августа РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ опубликовали видео того, как "российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области".



Однако по данным портал The Insider, на самом деле видео было снято в Кременной и в Часовом Яру.

