Байден позвонил ведущему израильского канала

Президент США Джо Байден позвонил ведущему новостей на 12 канале Одеду Бен-Ами после того, как журналист выразил благодарность американскому лидеру в эфире на прошлой неделе.



"На прошлой неделе я начал эту программу с выражения благодарности президенту Байдену за его поддержку, за его помощь и за его поддержку Государства Израиль в моменты кризиса, а также за теплые объятия, которые он дарит семьям заложников", — говорит Бен-Ами в начале своей программы в 18:00.



"Этот сегмент дошел до президента Байдена, который удивил меня, позвонив мне, чтобы поблагодарить за мою благодарность, которая глубоко его тронула. Разговор с президентом Байденом, который длился 12 минут, еще раз доказал мне, как сильно он любит и поддерживает нас, и укрепил чувства, которые побудили меня выразить свою благодарность на прошлой неделе. Я был очень удивлен и тронут этим", — добавляет Бен-Ами.



На прошлой неделе Бен-Ами заявил, что в Израиле многие ценят "смелую дружбу и смелый сионизм" Байдена, поскольку страна сталкивается с угрозами со стороны Ирана и его приспешников.



"Не позволяйте тем, кто называет вас "хромой уткой", обижать вас. На самом деле вы таковой не являетесь", — сказал он.



