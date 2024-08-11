



Бразилец опоздал на "рейс смерти", перепутав место регистрации

Адриано Ассис родился в рубашке. Вчера, 10 августа, он опоздал на тот самый рейс в Сан-Паулу, который не долетел до пункта назначения.



Ассис закончил свою смену в больнице, а затем отправился в аэропорт Каскавела. Самолет, на который он должен был сесть, летел в Сан-Паулу-Гуарульос. Однако вчера, в пятницу, в Гуарульос летел не только ATR-72 авиакомпании из VoePass, но и самолет авиакомпании LATAM Airlines.



“Я прибыл к стойке регистрации LATAM в 9:40 утра, но она была закрыта”. Тогда Ассис решил выпить кофе. Примерно через час он заподозрил неладное. И тут выяснилось, что он просто ждал не у той стойки регистрации.

▶️ SE SALVÓ DE MILAGRO |😱



😰Adriano Assis es el pasajero que no pudo embarcar en el vuelo que se estrelló ayer en Brasil.



😧Contó que discutió con un funcionario del aeropuerto por perder el vuelo, pero terminó abrazándolo tras enterarse del accidente.pic.twitter.com/ykukplhpTd — DELPY 📱🎬 (@delpynews) August 10, 2024