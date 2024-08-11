Бразилец опоздал на "рейс смерти", перепутав место регистрации
Адриано Ассис родился в рубашке. Вчера, 10 августа, он опоздал на тот самый рейс в Сан-Паулу, который не долетел до пункта назначения.
Ассис закончил свою смену в больнице, а затем отправился в аэропорт Каскавела. Самолет, на который он должен был сесть, летел в Сан-Паулу-Гуарульос. Однако вчера, в пятницу, в Гуарульос летел не только ATR-72 авиакомпании из VoePass, но и самолет авиакомпании LATAM Airlines.
“Я прибыл к стойке регистрации LATAM в 9:40 утра, но она была закрыта”. Тогда Ассис решил выпить кофе. Примерно через час он заподозрил неладное. И тут выяснилось, что он просто ждал не у той стойки регистрации.
▶️ SE SALVÓ DE MILAGRO |😱— DELPY 📱🎬 (@delpynews) August 10, 2024
😰Adriano Assis es el pasajero que no pudo embarcar en el vuelo que se estrelló ayer en Brasil.
😧Contó que discutió con un funcionario del aeropuerto por perder el vuelo, pero terminó abrazándolo tras enterarse del accidente.pic.twitter.com/ykukplhpTd
Поспешив к воротам VoePass мужчина увидел, что посадка уже закончилась. Опоздавший пассажир долго просил сотрудника авиакомпании пропустить его на борт, но тот отказался.
Ассис рассказал, что после этого поспорил с сотрудником, но тот был непреклонен. “Он спас мне жизнь”, — сказал счастливец со слезами на глазах.
На видеозаписи, сделанной очевидцами, видно, как воздушное судно на огромной скорости буквально падает на землю. Ни у кого из пассажиров не было шансов выжить. Спустя 90 минут после того, как Адриано Ассиса не пустили на борт, началась его вторая жизнь.