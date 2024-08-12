



Орнитолог: Чайки наблюдают за тем, что мы едим

Если вы пытались наблюдать за чайками или кормить их, то вам и в голову не могло прийти, что эта крикливая птица делает то же самое - наблюдает за вами. В частности за тем, что вы едите.



К такому выводу пришла австрийская исследовательница Франциска Хакер, которая два года наблюдала за поведением чаек на английском морском курорте Брайтон.



Орнитолог провела эксперимент: она раскладывала перед чайками картофельные чипсы в пакетиках разного цвета, при этом сама угощалась чипсами только из одного определенного пакетика. Чайки ели то, что выбирала сама ученая.



“Около 95 % выбрали пакетики с чипсами того же цвета, как тот, из которого ела я. Они различали цвета и подражали моему поведению”, — рассказывает Хакер.



Чайки очень внимательны к тому, что они едят. Они буквально высматривают себе еду и частенько атакуют людей в связи с этим. Они внезапно налетают на прохожих, выхватывая у них бутерброды, мороженое или что вы неосторожно несли и аппетитно ели.



Агрессия птиц объясняется тем, что многие люди продолжают их подкармливать вопреки строгим запретам. Кроме того, застройка побережья вытесняет чаек с их традиционных мест обитания. Все чаще птицы откладывают яйца на крышах и привыкают жить рядом с человеком. Даже в Берлине, где чайки раньше были редкими гостями, они стали привычными обитателями города. Только на Александерплац гнездится 85 пар, и эта тенденция набирает силу.





