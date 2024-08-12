



В Индии запущено приложение для снижения смертности от слонов

В индийском штате Ассам запустили мобильное приложение, призванное сократить количество смертей от нападений диких слонов.



Приложение Haati будет предупреждать людей о приближающихся стадах слонов, чтобы они могли уйти с дороги.



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В Ассаме обитает одна из крупнейших популяций слонов в Индии, и в результате их взаимодействия наблюдается большое количество смертей слонов и людей.



Защитники природы утверждают, что слоны в Ассаме становятся все более агрессивными, поскольку их среда обитания сокращается, и даже их традиционные естественные коридоры подвергаются вторжению.

