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Впервые Мисс ЮАР стала глухая женщина
12.08.2024 04:30 MIGnews.com

Впервые Мисс ЮАР стала глухая женщина

Миа ле Ру стала первой глухой женщиной, получившей корону "Мисс Южная Африка".

В своей благодарственной речи Ле Ру выразила надежду, что ее победа поможет тем, кто чувствует себя исключенным из общества, осуществить свои "самые смелые мечты, как и я".

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У 28-летней Ле Ру диагностировали глубокую потерю слуха в возрасте одного года, и теперь у нее установлен кохлеарный имплант, который помогает ей воспринимать звук.

По ее словам, ей потребовалось два года занятий с логопедом, прежде чем она смогла произнести свои первые слова.

После победы модель и менеджер по маркетингу сказала: "Я гордая южноафриканская глухая женщина, и я знаю, каково это — быть исключенной из общества. Теперь я знаю, что меня послали на эту планету, чтобы я нарушала границы, и сегодня я это сделала".
 

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