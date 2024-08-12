



Онкобольная принцесса Кэтрин снялась с мужем в новом ролике

Онкобольная принцесса Уэльская Кэтрин вместе с мужем, принцем Уильямом, снялись в новом ролике.



Он был посвящен окончанию Олимпийских игр 2024 в Париже.



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Кейт Миддлтон, которая борется с раком уже восемь месяцев, заметно похудела. В видео она говорит, что гордится британскими спортсменами, которые выступили на Олимпиаде.



В ролике также выступили рэпер Snoop Dogg, футболист Дэвид Бэкхем и другие знаменитости.

